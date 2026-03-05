Italia che invecchia e carenza di personale | identikit di una sanità sotto pressione

Da lapresse.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, il sistema sanitario pubblico si trova a fronteggiare una crescente pressione a causa dell'invecchiamento della popolazione e della conseguente carenza di personale. La questione riguarda soprattutto le strutture ospedaliere e i servizi di assistenza, che devono gestire un aumento di pazienti anziani con bisogni complessi. La situazione mette in evidenza le difficoltà di mantenere un livello di cura adeguato e sostenibile nel tempo.

A Palazzo Farnese un confronto tra esperti e istituzioni sui problemi organizzativi ed economici che affliggono la sanità italiana. L’allungamento della vita rappresenta una grande conquista sociale e scientifica, che amplifica però le tensioni strutturali del Servizio sanitario nazionale, mettendone a repentaglio la sostenibilità economica e organizzativa. ‘Innovazione e sostenibilità per il futuro del Ssn’ – ospitato da Palazzo Farnese, sede dell’ambasciata di Francia a Roma – ha affrontato le ragioni dello stress sistemico della sanità italiana. “Per il solo invecchiamento, l’Ocse prevede un aumento della quota Pil dedicata alla salute di due o tre punti percentuali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

italia che invecchia e carenza di personale identikit di una sanit224 sotto pressione
© Lapresse.it - Italia che invecchia e carenza di personale: identikit di una sanità sotto pressione

Imperia: Polizia sotto pressione tra carenza di personale e allarme infiltrazioni mafiose.Una giornata dedicata all'analisi della sicurezza in provincia di Imperia ha messo a fuoco le criticità che affliggono la Polizia di Stato nella...

Sanità, Fernando Errico (Forza Italia): “All’Ospedale San Pio carenza di personale e criticità nei servizi di emergenza. Le aree interne non possono essere penalizzate”San Pio di Benevento: Errico (Forza Italia) denuncia carenza di personale e chiede piano straordinario per le aree interne “La situazione...

Aggiornamenti e notizie su Italia che invecchia e carenza di....

Temi più discussi: L’Italia è il paese più vecchio d’Europa; Prevenzione. Schillaci: Con popolazione che invecchia, Ssn resta forte se si aderisce agli screening. Superare differenze regionali; Congresso Itinerari Previdenziali: serve un welfare mix per una società che invecchia; Longevità, l’Italia dei 100 anni: la storia di Corrado e il primato dell’Umbria.

italia che invecchia eNell’Italia che invecchia, dove le imprese faticano a trovare manodopera il lavoro degli stranieri è sempre più strategico. Dati e prospettive nel convegno organizzato da ...Crisi demografica, riduzione della forza lavoro disponibile, crescita dei pensionati, aumento dell’aspettativa di vita e richiesta di un welfare sempre ... ildiariodellavoro.it

L'Italia che invecchia: Cruciale riuscire ad attrarre forza lavoro qualificataLilia Cavallari, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Le politiche per la natalità sono importanti ma gli effetti saranno visibili tra decenni ... rainews.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.