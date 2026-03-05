Italia che invecchia e carenza di personale | identikit di una sanità sotto pressione

In Italia, il sistema sanitario pubblico si trova a fronteggiare una crescente pressione a causa dell'invecchiamento della popolazione e della conseguente carenza di personale. La questione riguarda soprattutto le strutture ospedaliere e i servizi di assistenza, che devono gestire un aumento di pazienti anziani con bisogni complessi. La situazione mette in evidenza le difficoltà di mantenere un livello di cura adeguato e sostenibile nel tempo.

A Palazzo Farnese un confronto tra esperti e istituzioni sui problemi organizzativi ed economici che affliggono la sanità italiana. L'allungamento della vita rappresenta una grande conquista sociale e scientifica, che amplifica però le tensioni strutturali del Servizio sanitario nazionale, mettendone a repentaglio la sostenibilità economica e organizzativa. 'Innovazione e sostenibilità per il futuro del Ssn' – ospitato da Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata di Francia a Roma – ha affrontato le ragioni dello stress sistemico della sanità italiana. "Per il solo invecchiamento, l'Ocse prevede un aumento della quota Pil dedicata alla salute di due o tre punti percentuali.

