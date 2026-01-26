Sanità Fico | In contatto con Schillaci per uscire da Piano di rientro

Il ministro Fico ha dichiarato di essere in costante contatto con il ministro Schillaci per trovare una soluzione che consenta di uscire dal Piano di rientro nel settore sanitario, con l’obiettivo di migliorare le possibilità di assunzioni e pianificazione delle risorse. La discussione si concentra sulla necessità di sviluppare strategie più flessibili e sostenibili per garantire un servizio sanitario più efficiente e adeguato alle esigenze del sistema.

"Sono in costante contatto con il ministro Schillaci per uscire dal Piano di rientro, per avere maggiore libertà per assunzioni e programmazione". Così il presidente della Regione Campania Roberto Fico a margine della presentazione del Rapporto Svimez 2025 alla Domus Ars di Napoli.

