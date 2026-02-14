Legacoop e il piano anti alluvioni | Stop a 500 milioni di investimenti

Legacoop ha deciso di bloccare i 500 milioni di euro destinati al piano anti alluvioni, perché ritiene prioritario intervenire in modo mirato. La decisione arriva dopo aver valutato che alcuni interventi potrebbero essere inefficaci o troppo costosi rispetto ai benefici attesi. In particolare, l’associazione insiste sulla necessità di differenziare le aree a rischio, concentrando i fondi nelle zone più colpite e lasciando da parte quelle meno vulnerabili. Aggiunge che bisogna agire subito per proteggere le comunità più esposte alle alluvioni, evitando sprechi di risorse.

Occorre "mettere in sicurezza la Romagna ", ma distinguendo tra le aree che hanno avuto problemi alluvionali e quelle nelle quali il problema ha un impatto inferiore oppure irrilevante. Legacoop Romagna conferma le preoccupazioni delle imprese per il nuovo Piano per l’assetto idrogeologico del fiume Po messo a punto dall’ Autorità di bacino distrettuale. Per Legacoop, è un provvedimento che blocca almeno 500 milioni di euro di investimenti, necessari al consolidamento economico della Romagna e alla tenuta dell’occupazione, in tutti i settori. Le imprese, annuncia la centrale, stanno definendo le osservazioni da presentare al Pai (Piano per l’assetto idrogeologico), ma intanto sono già fermi investimenti che avevano terminato un lungo iter autorizzativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Legacoop avverte che i vincoli idrogeologici potrebbero bloccare oltre 500 milioni di investimenti in Romagna.

