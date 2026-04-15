Sanità quando il sistema s’inceppa

In Italia, il sistema sanitario affronta spesso criticità legate a carenze di risorse, lunghe liste di attesa e strutture sovraccariche. Le criticità si manifestano in vari ambiti, dalla gestione delle emergenze alle prestazioni di medicina generale. Recentemente, sono stati segnalati ritardi nelle visite specialistiche e problemi di personale nelle strutture pubbliche. La situazione è oggetto di discussioni tra le autorità e gli operatori del settore.