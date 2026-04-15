Sanità quando il sistema s’inceppa
In Italia, il sistema sanitario affronta spesso criticità legate a carenze di risorse, lunghe liste di attesa e strutture sovraccariche. Le criticità si manifestano in vari ambiti, dalla gestione delle emergenze alle prestazioni di medicina generale. Recentemente, sono stati segnalati ritardi nelle visite specialistiche e problemi di personale nelle strutture pubbliche. La situazione è oggetto di discussioni tra le autorità e gli operatori del settore.
Ci sono frasi che, quando si parla di sanità, tornano sempre.“Dobbiamo lavorare insieme”, “dobbiamo collaborare”. Si sentono ovunque: nei convegni, nei parlamenti, nelle conferenze stampa. Anche in questi giorni, con il tema tornato al centro del dibattito: il Governo richiama la necessità di collaborazione, le Regioni chiedono maggiore coinvolgimento. Tutti, almeno a parole, sembrano concordare su un punto:fare squadra. E non è solo una formula. Lo ha ribaditoanche la Presidente del Consiglio,Giorgia Meloni, intervenendo alla Camera,rivendicandol’aumento delFondo sanitario nazionale, arrivato a143 miliardi, e sottolineando come la sanità resti uno dei pilastri del Paese.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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