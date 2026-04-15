Sanità Proietti | Accordi con altre Regioni non penalizzano i pazienti ma rendono il sistema efficiente

La questione della mobilità sanitaria in Umbria torna a essere al centro dell’attenzione politica, con particolare riferimento agli accordi bilaterali firmati dalla Regione con altre regioni italiane. Questi accordi riguardano la gestione dei pazienti e sono stati oggetto di dichiarazioni ufficiali da parte di un rappresentante regionale, che ha affermato che tali accordi non penalizzano i pazienti, ma contribuiscono a rendere più efficiente il sistema sanitario locale.