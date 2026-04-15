Sanità Proietti | Accordi con altre Regioni non penalizzano i pazienti ma rendono il sistema efficiente
La questione della mobilità sanitaria in Umbria torna a essere al centro dell’attenzione politica, con particolare riferimento agli accordi bilaterali firmati dalla Regione con altre regioni italiane. Questi accordi riguardano la gestione dei pazienti e sono stati oggetto di dichiarazioni ufficiali da parte di un rappresentante regionale, che ha affermato che tali accordi non penalizzano i pazienti, ma contribuiscono a rendere più efficiente il sistema sanitario locale.
La sanità umbra torna al centro del dibattito politico, questa volta in materia di mobilità con gli accordi bilaterali che la Regione Umbria ha attivato con altre Regioni italiane per la gestione dei pazienti. In un'interrogazione presentata in aula il consigliere regionale Matteo Giambartolomei.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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