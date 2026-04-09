Mobilità sanitaria extraregione l' opposizione | Fenomeno in crescita | 50milioni di costi Proietti | Dato comprende spese passate | siglati accordi con altre Regioni

L'opposizione ha segnalato un aumento della mobilità sanitaria extraregione, stimando un costo di circa 50 milioni di euro. Secondo i dati, questa mobilità passiva riguarda i cittadini umbri che si rivolgono o vengono trasferiti in strutture sanitarie di altre regioni. Proietti ha precisato che il dato include anche spese passate e ha ricordato che sono stati siglati accordi con altre regioni per gestire questa situazione.

Si chiama mobilità passiva sanitaria quel rivolgersi o trasferimento di cittadini umbri presso altre strutture sanitarie extraregione. Una mobilità passiva che è a carico del sistema regionale dell'Umbria per svariate cause: mancanza di macchinari, di posti o attese troppo lunghe in determinate. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Mobilità passiva, il piano della Puglia: accordi con cinque regioni e assistenza potenziata Simest, Filiere d’Impatto: siglati nove accordi con imprese championsA poco più di un anno dall’avvio, Filiere d’Impatto, il progetto promosso da Simest sulla base degli indirizzi strategici del ministero degli Esteri... Argomenti più discussi: Ospedali lombardi, in un anno 135 mila pazienti da fuori regione: un malato in trasferta su cinque arriva qui; Mobilità e concorso in Puglia per infermieri e OSS: pubblicata la tabella di marcia. MOBILITA' SANITARIA Mobilità sanitaria, Regione Puglia vara il piano per ridurre i viaggi fuori regioneLa Giunta regionale della Puglia ha approvato una delibera strategica per affrontare il fenomeno della mobilità sanitaria passiva ... statoquotidiano.it Mobilità sanitaria: approvato l'accordo tra Regione Basilicata e Regione PugliaRafforzare il governo dei flussi di mobilità sanitaria interregionale, garantire appropriatezza delle cure e tutelare l'equilibrio del sistema sanitario: sono questi gli obiettivi dello schema di ... ansa.it Guidati da Nicola Irto, i dem attaccano il centrodestra e il governatore Occhiuto: «Fondo sanitario iniquo e divari crescenti. Senza correttivi si aggraverà la mobilità sanitaria». E chiedono: «Investimenti e centri di eccellenza per fermare la fuga dei pazienti» - facebook.com facebook