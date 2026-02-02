dermatiti come proteggere la pelle per ridurre i rischi

La pelle è il nostro primo scudo contro le insidie dell’ambiente, ma spesso non la proteggiamo abbastanza. Per ridurre i rischi di dermatiti, basta seguire alcune semplici regole: usare prodotti delicati, evitare sostanze irritanti e proteggersi dal freddo o dal sole. Con qualche attenzione in più, possiamo mantenere la pelle sana e forte.

La pelle, uno splendido mantello che ci protegge. E che va preservato dalle insidie che possono minacciarla. Questa struttura è composta da tre strati sovrapposti. Si va dall’ ipoderma, il livello più profondo, costituito soprattutto da grasso e tessuto elastico. L’importanza di questa struttura anatomica è legata all’azione isolante che il pannicolo adiposo riveste nei confronti degli organi interni, che vengono così protetti, e dalle variazioni ambientali legate al caldo e al freddo. Sopra si trova il derma. È una sorta di “serbatoio” di sangue e nutrimento per l’epidermide. In esso si trova anche uno strato di proteine speciali, che forma il tessuto collagene, strutturate in una rete che permette alla pelle di essere elastica ma nello stesso tempo compatta. 🔗 Leggi su Dilei.it

Se hai tra i 30 e i 40 anni e senti la pelle più secca o che tira durante l'inverno, è importante adottare alcune strategie di protezione.

