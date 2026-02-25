Sanremo Miss Italia si arrabbia con Ditonellapiaga | Un suo brano lede la dignità delle ragazze Ma spuntano i commenti social dell’account del concorso

Il concorso di Miss Italia si arrabbia contro la cantante Ditonellapiaga, in gara al Festival di Sanremo con il brano “Che fastidio“, dato tra l’altro come favorito tra i bookmaker. E lei non fa in tempo a godersi il giudizio della Sala Stampa dell’Ariston, che ieri sera l’ha inserita tra i cinque migliori, aprendo rosee aspettative rispetto il percorso della sua divertente Che fastidio!, che le tocca affrontare la prima grana. Una grana particolare, inaspettata, per certi aspetti anche misteriosa, è uscita infatti una nota ufficiale del concorso Miss Italia che contesta: «L’uso indebito della denominazione “Miss Italia” da parte della cantante Ditonellapiaga, che l’ha utilizzata quale titolo di un proprio brano musicale, nonché dell’album in cui esso è inserito. Il testo della canzone contiene espressioni e giudizi ritenuti lesivi della dignità e dell’onore delle ragazze che partecipano al concorso. 🔗 Leggi su Open.online

Io non so neanche se loro abbiano sentito il testo, perché la canzone non è uscita", ha dichiarato Ditonellapiaga durante la conferenza stampa a Sanremo, commentando la polemica che ha coinvolto il concorso di Miss Italia. La cantante si è detta sorpresa da - facebook.com facebook