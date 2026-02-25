Sanremo Miss Italia si arrabbia con Ditonellapiaga | Un suo brano lede la dignità delle ragazze Ma spuntano i commenti social dell’account del concorso
Il concorso di Miss Italia si arrabbia contro la cantante Ditonellapiaga, in gara al Festival di Sanremo con il brano “Che fastidio“, dato tra l’altro come favorito tra i bookmaker. E lei non fa in tempo a godersi il giudizio della Sala Stampa dell’Ariston, che ieri sera l’ha inserita tra i cinque migliori, aprendo rosee aspettative rispetto il percorso della sua divertente Che fastidio!, che le tocca affrontare la prima grana. Una grana particolare, inaspettata, per certi aspetti anche misteriosa, è uscita infatti una nota ufficiale del concorso Miss Italia che contesta: «L’uso indebito della denominazione “Miss Italia” da parte della cantante Ditonellapiaga, che l’ha utilizzata quale titolo di un proprio brano musicale, nonché dell’album in cui esso è inserito. Il testo della canzone contiene espressioni e giudizi ritenuti lesivi della dignità e dell’onore delle ragazze che partecipano al concorso. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Sanremo, Miss Italia contro il brano di Ditonellapiaga: “Testo offensivo”
Leggi anche: Sanremo, Miss Italia contro Ditonellapiaga per “uso indebito del nome”. La replica
Temi più discussi: Sanremo 2026, Ditonellapiaga: La mia canzone è un calcio in faccia; Sanremo, Miss Italia contro Ditonellapiaga per uso indebito del nome. La replica; Il Festival di Sanremo 2026 in diretta: programma, cantanti e ospiti; Sanremo FronteRetro.
Sanremo 2026, Miss Italia contro Ditonellapiaga: Risarcimento. La replica al velenoSi infiamma lo scontro su Sanremo 2026. Il Concorso Miss Italia contesta, in una nota, l'uso indebito della denominazione 'Miss ... iltempo.it
Ditonellapiaga e la prima polemica di Sanremo 2026: «Miss Italia mi fa causa? Non hanno nemmeno sentito la canzone»Mentre festeggia l’ingresso nella Top 5 dopo la prima serata del Festival, Ditonellapiaga deve fare i conti con la contestazione di Miss Italia, che annuncia azioni legali per l’uso del nome nel titol ... vanityfair.it
Miss Italia contro Ditonellapiaga: “Giù le mani dal titolo”. Lei: “Parlo di me, non insulto nessuno” x.com
Io non so neanche se loro abbiano sentito il testo, perché la canzone non è uscita", ha dichiarato Ditonellapiaga durante la conferenza stampa a Sanremo, commentando la polemica che ha coinvolto il concorso di Miss Italia. La cantante si è detta sorpresa da - facebook.com facebook