Sanità | la rilevazione cala fiducia in Ssn e pesano di più le liste d’attesa

Secondo un'ultima rilevazione, la fiducia nel Servizio sanitario nazionale è diminuita, con un aumento delle preoccupazioni legate alle liste d’attesa. La situazione attuale richiede un aggiornamento del sistema per affrontare criticità riconosciute come strutturali. Contestualmente, si evidenziano anche possibilità di miglioramento attraverso strategie di prevenzione, innovazione e l’introduzione di nuovi modelli assistenziali.

(Adnkronos) – ll Servizio sanitario nazionale è oggi chiamato a evolvere per rispondere a criticità ormai strutturali, ma anche a cogliere le opportunità offerte da prevenzione, innovazione e nuovi modelli assistenziali. E' questo il tema al centro della terza edizione del 'Q&A Forum Salute di Adnkronos', oggi al Palazzo dell'Informazione di Roma, che ha riunito istituzioni, esperti e stakeholder del settore per un confronto sulle prospettive di riforma del sistema, dall'innovazione farmaceutica all'integrazione tra pubblico e privato. Tra i partecipanti il ministro della Salute Orazio Schillaci, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e il presidente di Farmindustria Marcello Cattani.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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