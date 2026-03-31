All' ospedale di Sondrio inaugurata la nuova risonanza magnetica di ultima generazione

All'ospedale di Sondrio è stata inaugurata una nuova apparecchiatura di risonanza magnetica di ultima generazione. La macchina, operativa da alcuni mesi, offre diagnosi più rapide e di alta qualità, contribuendo anche a ridurre i costi e migliorare il comfort dei pazienti durante le procedure. La tecnologia introdotta rappresenta un aggiornamento importante per la struttura sanitaria locale.

In Radiologia è in funzione un'apparecchiatura che garantisce oltre 6000 esami all'anno e avanguardia a livello diagnostico Innovazione tecnologica, alta qualità diagnostica, rapidità di esecuzione, riduzione dei costi, maggiore comfort per il paziente: sono le caratteristiche che distinguono la risonanza magnetica in funzione da alcuni mesi alla Radiologia dell'Ospedale di Sondrio. Un'apparecchiatura di ultima generazione che consente poi effettuare oltre 6000 esami all'anno. A distanza di alcuni mesi dalla sua entrata in funzione, già promossa da medici e tecnici e apprezzata dagli utenti, la nuova Risonanza... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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