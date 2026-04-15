Sanità in Calabria | il rischio di un vuoto tra promesse e realtà

Il Vicepresidente del Consiglio Regionale ha espresso dubbi sulla gestione del servizio sanitario in Calabria, mettendo in discussione le affermazioni di un miglioramento dopo la fine del commissariamento. La questione riguarda la differenza tra le promesse fatte e i risultati concreti raggiunti, sollevando preoccupazioni su eventuali lacune e rischi di un vuoto tra le parole e la realtà del sistema sanitario locale.

Il Vicepresidente del Consiglio Regionale, Giuseppe Ranuccio, ha sollevato forti interrogativi sulla reale gestione della sanità in Calabria, contestando la narrazione di un rinnovato periodo di efficienza che segue la fine del commissariamento. Secondo l’esponente del PD, il passaggio a una nuova fase gestionale sarebbe stato ottenuto attraverso un compromesso legato all’accettazione delle preistruzioni sull’autonomia differenziata, mettendo in dubbio che tale scelta possa tradursi in benefici tangibili per la popolazione locale. L’analisi dei dati e le criticità strutturali del sistema sanitario. Le problematiche che colpiscono il comparto medico calabrese non sono solo teoriche, ma si riflettono in cifre e dinamiche sociali precise.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità in Calabria: il rischio di un vuoto tra promesse e realtà Notizie correlate Sanità Calabria: il rischio PNRR tra cantieri fermi e fondi a rischioLa sanità territoriale calabrese rischia il blocco operativo a causa dell’immobilismo nella realizzazione delle strutture previste dal Pnrr. La democrazia novecentesca cade sulla frattura tra promesse e realtàZoran Mamdani viene eletto sindaco di New York sulla base di una piattaforma politica socialista, promette mezzi pubblici gratis, alloggi gratis,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Calabria. Dopo 17 anni, il Consiglio dei ministri revoca il commissariamento: Risultato storico; Sanità, dopo 17 anni la Calabria è fuori dal commissariamento; Calabria, Cdm revoca commissariamento Sanità. Occhiuto: Fatto storico; Fine del Commissariamento, la Politica torna padrona della Sanità in Calabria. Calabria. Dopo 17 anni, il Consiglio dei ministri revoca il commissariamento: Risultato storicoIl via libera su proposta del ministro Calderoli con il parere favorevole di Giorgetti e Schillaci. Il presidente Roberto Occhiuto: Ci siamo liberati di questa camicia di forza. quotidianosanita.it Sanità in Calabria: sette rinvii a giudizio per la morte in pronto soccorso (NOMI)Il Gup dispone il processo per quattro medici e tre infermieri: la giovane di 28 anni morì dopo un'attesa infinita in corridoio e un'opera ... zoom24.it Sanità, svolta a Udine All’ospedale Santa Maria della Misericordia eseguita la prima risonanza magnetica cardiaca con stress farmacologico mai fatta in regione. Un esame senza radiazioni, più preciso e che evita ai pazienti di spostarsi fuori Friuli. Cosa c - facebook.com facebook Nel giorno della nascita di Leonardo da Vinci celebriamo la Giornata Nazionale del Made in Italy, che quest’anno richiama il valore delle aree interne. Investire in sanità pubblica, anche veterinaria, significa rafforzare salute, ambiente e biodiversità. #Made x.com