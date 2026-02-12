Sanità calabrese nel caos | interrogazione urgente su sanzioni ai medici e tetti di spesa

Il Consigliere regionale Giuseppe Falcomatà ha annunciato un’interrogazione urgente rivolta al presidente della Regione Roberto Occhiuto. La richiesta mira a chiarire le recenti direttive che stanno creando confusione tra i medici e limitando i fondi disponibili. La situazione nella sanità calabrese resta critica, con tensioni tra medici e amministrazione che rischiano di peggiorare ulteriormente.

Il Consigliere regionale del Partito democratico Giuseppe Falcomatà annuncia un'interrogazione a risposta immediata nei confronti del presidente della Regione Roberto Occhiuto, nella sua qualità di commissario alla sanità calabrese, per fare piena luce sulle recenti direttive che stanno colpendo.

