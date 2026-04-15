Recentemente il Ministero della Salute ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Piano di azione nazionale sulla salute mentale, chiamato Pansm 2025-2030, dopo averlo elaborato con il coordinamento della Conferenza Stato-Regioni. L’obiettivo è rafforzare la fiducia nel Servizio sanitario nazionale, garantendo il diritto alla salute mentale e alla prevenzione. La pubblicazione di questo documento rappresenta un passo importante nel settore della sanità pubblica.

Milano, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "Il tavolo tecnico del ministero della Salute pochi mesi fa ha elaborato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con il coordinamento della Conferenza Stato-Regioni, il Piano di azione nazionale sulla salute mentale, il Pansm 2025-2030. E' un risultato estremamente importante anche perché sulla legge di Bilancio vi sono dei finanziamenti ad hoc che andranno a crescere negli anni. Noi oggi spendiamo il 90% circa in farmaci e in cure e pochissimo sulla prevenzione, e questo non va bene. La salute oggi è un concetto molto diverso, perché è integrata e ruota intorno alla cosiddetta 'One Mental Health', che ci fa capire come, se non riusciamo a intervenire partendo dalla salute mentale, non riusciamo a creare quel processo di prevenzione che si chiama salutogenesi e non patogenesi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità, Siracusano (Css): "In tempi di Ia ridare fiducia in Ssn garantendo diritto salute mentale e prevenzione"

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