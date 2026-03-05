Sanità esperti | Innovazione e partnership pubblico-privato per sostenibilità Ssn

Esperti nel settore sanitario sottolineano l'importanza di innovare i processi di cura attraverso l'uso della tecnologia, promuovendo partnership tra pubblico e privato per garantire la sostenibilità del Sistema sanitario nazionale. Si evidenzia la necessità di automatizzare le procedure burocratiche e di fornire strumenti che assistano le decisioni cliniche, permettendo ai medici di concentrarsi maggiormente sulle attività relazionali con i pazienti.

Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) - Ridisegnare i processi di cura, con il supporto fondamentale della tecnologia, automatizzando la burocrazia e supportando le decisioni cliniche dei medici perché si possano dedicare ad attività ad alto valore relazionale. Sono alcuni dei contenuti emersi del convegno 'Innovare modelli organizzativi e tecnologici per garantire sostenibilità e qualità in un'Italia sempre più longeva' che si è svolto oggi a Roma presso Palazzo Farnese, sede dell'Ambasciata di Francia in Italia, alla presenza dell'ambasciatrice designata Anne-Marie Descôtes. L'evento, promosso da Clariane Italia – parte...

