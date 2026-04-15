Farmacie Gemmato | 50 milioni per rafforzare la sanità vicino ai cittadini

Il governo ha annunciato un investimento di 50 milioni di euro destinato a rafforzare il ruolo delle farmacie come punti di assistenza vicino ai cittadini. La cifra rappresenta un impegno per potenziare i servizi offerti e migliorare l'accesso sanitario nel territorio. Questa iniziativa si inserisce in un piano più ampio di sviluppo del sistema sanitario di prossimità, con particolare attenzione alle farmacie come luoghi di sostegno e assistenza.

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "Il Governo ha investito molto sulla cosiddetta 'farmacia dei servizi'. Si tratta di farmacie che non si limitano più a vendere farmaci, ma offrono anche prestazioni sanitarie semplici e accessibili. Oggi in Italia ci sono circa 20.000 farmacie, tra pubbliche e private convenzionate, diffuse su tutto il territorio. Queste rappresentano un presidio sanitario fondamentale, soprattutto nelle aree più isolate, montane o con meno servizi. In molti casi il farmacista, insieme al medico di medicina generale, è il punto di riferimento sanitario più vicino ai cittadini. Questa rete è stata resa stabile grazie a un finanziamento di 50 milioni di euro, proseguendo un progetto avviato anche da Governi precedenti".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farmacie, Gemmato: "50 milioni per rafforzare la sanità vicino ai cittadini" Notizie correlate Sanità più vicina ai cittadini: boom di prenotazioni Cup nelle farmacieChieti - In provincia di Chieti cresce l’utilizzo del servizio Cup in farmacia: oltre trentamila prenotazioni l’anno grazie alla collaborazione tra... Sanità di prossimità, accordo tra Regione e Federfarma per rafforzare i servizi nelle farmacieIncontro a Palazzo d’Orleans tra Schifani, l’assessore Faraoni e i vertici di Federfarma Sicilia. Una raccolta di contenuti Gemmato, '25 milioni per proroga sperimentazione farmacia dei servizi'Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha deliberato la ripartizione dei 25,3 milioni di euro destinati alla proroga della sperimentazione ... ansa.it Farmacie dei servizi: Gemmato: Accordo trasversale per la sperimentazione. Utili anche per le malattie rareIl sottosegretario Gemmato evidenzia il largo consenso parlamentare per il rifinanziamento della farmacia dei servizi, sottolineandone il ruolo chiave per l'assistenza di prossimità e per garantire i ... quotidianosanita.it