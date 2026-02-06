Liste d' attesa in sanità Vignali Forza Italia | Si facevano molte più prestazioni prima della pandemia

A Cesena, le liste d’attesa in sanità sono peggiorate negli ultimi anni. Lo dice Vignali di Forza Italia, che ricorda come prima della pandemia si facevano molte più prestazioni. Ora, i tempi si sono allungati e le persone devono aspettare di più per curarsi.

"Prima della pandemia a Cesena le liste d'attesa andavano molto meglio perché si erogavano molte più prestazioni." Lo ha dichiarato il presidente del gruppo Forza Italia nell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Pietro Vignali.Ha dettagliato Vignali: "Facendo il confronto per 27 diverse.

