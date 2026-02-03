Liste d’attesa in sanità | 30% delle prestazioni in intramoenia 

Le liste d’attesa in sanità restano un problema aperto. La Piattaforma nazionale ha raccolto i dati di quasi 57,8 milioni di prestazioni nel 2025. La maggior parte sono visite specialistiche e esami diagnostici, ma il numero di prestazioni in intramoenia sale al 30%. La situazione rimane complessa e le attese continuano a creare disagi ai pazienti.

A che punto siamo sul fronte, caldissimo, delle liste d’attesa in sanità? La Piattaforma nazionale raccoglie i dati relativi a quasi 57,8 milioni di prestazioni erogate nel 2025 (nel dettaglio 24,2 milioni di prime visite specialistiche e 33,6 milioni di esami diagnostici). “Tuttavia, allo stato attuale, non è di alcuna utilità per i cittadini” sottolineano dalla Fondazione Gimbe, dopo aver condotto un’analisi ad hoc. La piattaforma, infatti “descrive il rispetto dei tempi di attesa con indicatori incomprensibili e, soprattutto, non documenta le differenze tra Regioni, tra Aziende sanitarie, tra pubblico e privato accreditato né tra prestazioni erogate a carico del Ssn e in intramoenia”, si legge nell’ultima analisi dedicata a questa piaga del Ssn. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La Corte dei Conti evidenzia come, a Palermo, le liste d'attesa siano ridotte attraverso pratiche che favoriscono pochi, invece di migliorare l’efficienza del sistema sanitario pubblico.

SANITÀ, LISTE D’ATTESA TROPPO LUNGHE

