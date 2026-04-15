La ASD Sangiovannese 1927 ha annunciato che l’ultima partita della stagione si terrà domenica 19 aprile allo stadio comunale Virgilio Fedini, contro l’Asta. Per questa occasione, è stata organizzata la “Giornata Biancoazzurra”, che coinvolgerà i tifosi e gli abbonati della squadra. L’evento si svolgerà durante la partita, che rappresenta l’ultima dell’annata sportiva.

Arezzo, 15 aprile 2026 – La ASD Sangiovannese 1927 comunica ai propri abbonati che, in occasione dell’ultima partita stagionale in programma domenica 19 aprile allo stadio comunale Virgilio Fedini contro l’Asta, sarà indetta la “Giornata Biancoazzurra”. Per l’occasione la società ha reso noti i prezzi dei biglietti per i settori Tribuna e Gradinata: la Tribuna coperta avrà un costo di 10 euro, mentre il biglietto per la Gradinata sarà di 5 euro. È inoltre previsto l’ingresso gratuito per le donne e per gli under 14. La società precisa inoltre che saranno valide esclusivamente le tessere “Poltroncine” e “Omaggio” riservate agli sponsor.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sangiovannese. Per l’ultima al Fedini sarà “Giornata Biancoazzurra”

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