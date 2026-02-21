Eccellenza | l’attuale capocannoniere del girone con 16 reti parla del suo passato in azzurro Domani sarà al Fedini con la Rondinella Sangio l’ex Polo La mia partenza? Un errore

Sangio, attuale capocannoniere del girone con 16 reti, ripercorre il suo passato in azzurro e parla della sua scelta di lasciare quella squadra, definendola un errore. Domani alle 14.30, allo stadio

SAN GIOVANNI Domani alle 14.30, allo stadio "Fedini", la sfida tra Sangiovannese e Rondinella avrà un sapore particolare. Sul fronte fiorentino torneranno infatti alcuni ex azzurri che, in tempi più o meno recenti, hanno vestito la maglia del Marzocco. Tra questi spicca il nome di Alessandro Polo, attuale capocannoniere del girone con 16 reti, deciso ad arricchire ulteriormente il proprio bottino per spingere la squadra verso la promozione nel massimo campionato dilettantistico. Gli chiediamo se a inizio stagione si aspettasse di guidare sia la classifica di squadra sia quella marcatori. "È una domanda che mi fanno in tanti – spiega – e sinceramente un po' ci credevo.

Eccellenza: oggi tutto il gruppo azzurro sarà ricevuto in Comune dal sindaco che consegnerà il riconoscimento. Sangio, un premio per la Coppa conquistataOggi alle 17, il gruppo della Sangiovannese sarà ricevuto dal sindaco in Comune, che consegnerà un riconoscimento per la conquista della Coppa.

