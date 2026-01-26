La Sangiovannese conferma il suo rendimento casalingo battendo la Lastigiana per 2-0 al “Virgilio Fedini”. La partita, giocata il 26 gennaio 2026 ad Arezzo, ha visto i padroni di casa dominare l’incontro con un gioco solido e organizzato, portando a casa un risultato positivo che rafforza la loro posizione in classifica.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – La Sangiovannese vince di nuovo davanti al proprio pubblico superando la Lastigiana per 2-0 al “Virgilio Fedini”, al termine di una gara condotta con autorità e maturità. Una vittoria costruita soprattutto in un primo tempo di alto livello, probabilmente uno dei più convincenti della stagione, che consente agli azzurri di incanalare il match sui binari giusti e poi gestirlo senza particolari affanni. Dopo una fase iniziale di equilibrio, la squadra di casa prende progressivamente il controllo del gioco, pur rischiando qualcosa al 13', quando Barberini è decisivo nel respingere la conclusione dal limite di Campagna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sangiovannese. Altro successo al Fedini

L’amministrazione pensa al Fedini. Obiettivo: riqualificare lo stadioL’amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno ha avviato un progetto di riqualificazione dello stadio Virgilio Fedini.

Sangiovannese, tre schiaffi all’Asta per preparare al meglio la finale di Coppa ItaliaL'articolo presenta la partita tra Sangiovannese e Asta Taverne, con un focus sulla preparazione della finale di Coppa Italia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Nuovo successo per la Sangiovannese che batte la Lastrigiana al Fedini; Successo a valanga per il San Giovanni calcio a 5, Futsal Sangiovannese sconfitta nello scontro diretto; Giacomo Chini non si fida: Troverò una Sangio ferita, non di certo al tappeto; Seconda vittoria per gli azzurri: nel finale l’arbitro ha diretto con due dirigenti con la bandierina. La doppietta di Castrovilli esalta la Sangio. Partita decisa in 11 minuti, guardalinee ko.

Sarri abbonato al pari col Como. Quel successo con la Sangiovannese...Seconda sfida diretta come allenatori tra Maurizio Sarri e Cesc Fabregas. La prima è unica, ovviamente, fa riferimento al match di andata di questo. tuttomercatoweb.com

Sangiovannese-Sansovino, tocca a voiEccellenza: al Fedini l’atteso derby tra due squadre in cerca di riscatto. Le scelte di Calderini e Chini. Gli azzurri vicini a Calosi ... lanazione.it

Sport a Km 0. . Il graffio di Rossi gela la Sansovino: la Sangiovannese vince 1-0 e rialza la testa a Sport a Km 0 Servizio Ufficio Stampa Sangiovannese 1927 #Sangiovannese #Sansovino #EccellenzaToscana #Rossi #golpartita - facebook.com facebook

tra l'altro, personalmente, ritengo la stazione SanGiovanni #MetroC pessima come organizzazione degli spazi, considerando che è una stazione Metro in primis, e non certo un museo x.com