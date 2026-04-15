San Tammaro sfruttamento dell’immigrazione clandestina e caporalato | denunciato imprenditore

La Polizia Provinciale di Caserta ha denunciato un imprenditore di San Tammaro nell’ambito di un’indagine sullo sfruttamento dell’immigrazione clandestina e il caporalato. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe intermediatato in modo illecito e impiegato lavoratori stranieri irregolari, favorendone la permanenza nel paese. L’indagine ha portato alla luce pratiche di sfruttamento e di impiego di manodopera irregolare nel settore agricolo.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Provinciale di Caserta ha denunciato un imprenditore di San Tammaro per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, impiego di lavoratori stranieri irregolari e favoreggiamento della loro permanenza sul territorio nazionale. L’operazione rientra nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sugli illeciti ambientali disposti su indirizzo del presidente della Provincia, Anacleto Colombiano, ed è stata condotta presso un’azienda agricola dedita all’allevamento bufalino, già in passato oggetto di verifiche da parte della Polizia Provinciale. Nel corso dell’ispezione, gli agenti, coordinati dal colonnello Biagio Chiariello, hanno individuato due operai di origine marocchina intenti al lavoro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Tammaro, sfruttamento dell’immigrazione clandestina e caporalato: denunciato imprenditore Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: 11 arresti a MateraI militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare su richiesta della... Napoli, blitz contro favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: 18 misure cautelariOperazione della Polizia di Stato contro un presunto sistema illecito legato alle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri in Italia.