San Siro ci saranno analisi profonde sui terreni E parteciperà anche Arpa

A San Siro sono in programma analisi approfondite sui terreni, con l’avvio di carotaggi nell’area del Parco dei Capitani. La società proprietaria dello stadio, controllata da Inter e Milan, ha presentato un piano di caratterizzazione e si confronterà con Arpa, che parteciperà alle verifiche. Gli interventi riguarderanno l’indagine delle caratteristiche geologiche e ambientali del terreno nell’ambito di questa procedura.

Partiranno i carotaggi nell'area di San Siro, in particolar modo nel Parco dei Capitani, in contraddittorio con Arpa, nell'ambito del “piano di caratterizzazione” presentato dalla società Stadio San Siro: il soggetto, controllato da Inter e Milan, che ha acquistato dal Comune lo stadio e le aree.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Vendita San Siro, indagate nove persone: ci sono anche due ex assessori di MilanoPer l’indagine sulla vendita di San Siro sono in corso perquisizioni in Comune a Milano, alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni sia di...

Milano, ecco quante antenne ci sono in zona: il report Arpa sui campi elettromagneticiTutti i dati di Arpa sulle attività del 2025 per il controllo dei campi elettromagnetici.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: No, rinnovare San Siro non è impossibile; Inchiesta su San Siro: FdI, mozione per annullare la vendita dello stadio; Il Foglio torna a San Siro. L'evento del Foglio Sportivo 2026; San Siro e l’universo parallelo di Milano in cui lo stadio è un monumento (e affari e politica fanno pace con i sentimenti).

Pisa, Gilardino: Servirà spregiudicatezza a San Siro. Sappiamo che ci saranno 5000 pisaniAlberto Gilardino, tecnico del Pisa, parla ai canali ufficiali del club in vista della prossima gara contro l'Inter, a San Siro: Domani incontriamo la prima della classe e da parte nostra dobbiamo ... tuttomercatoweb.com

L’infrasettimanale di San Siro con il Premio Giambattista Gnutti e la TQQ della seconda eliminatoria del San Siro Sprint: l’analisi delle sette corse di oggi Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/linfrasettimanale-di-san-siro-con-il-premio-giambattista- - facebook.com facebook

Serginho sui fischi a Leao: "San Siro è uno stadio esigente. Magari saranno uno stimolo in più per dimostrare quello che vale in questo finale di stagione" x.com