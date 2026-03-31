Nove persone sono state indagate nell’ambito dell’inchiesta sulla vendita dello stadio San Siro. Le autorità hanno effettuato perquisizioni negli uffici comunali, presso la M-I Stadio, e nelle abitazioni di ex dirigenti delle squadre di calcio e di consulenti. Tra le persone sottoposte a indagine ci sono anche due ex assessori del Comune di Milano e il direttore generale di Palazzo Marino.

Per l’indagine sulla vendita di San Siro sono in corso perquisizioni in Comune a Milano, alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni sia di ex dirigenti e consulenti delle due squadre, sia degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo Marino, Christian Malangone. La Gdf sta eseguendo un decreto del gip Roberto Crepaldi che ha accolto un’istanza dei pm. Tra gli indagati ci sono anche Mark Van Huukslot e Giuseppe Bonomi, uno già manager del club nerazzurro e l’altro presidente di Sport Life City, controllata del Milan, ed Alessandro Antonello, ex ceo corporate Inter. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vendita San Siro, indagate nove persone: ci sono anche due ex assessori di Milano

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