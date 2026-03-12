Milano ecco quante antenne ci sono in zona | il report Arpa sui campi elettromagnetici

A Milano, l'Arpa Lombardia ha pubblicato un report che segnala il numero di antenne presenti nella zona. L'agenzia ha condotto controlli e rilasciato pareri riguardo ai campi elettromagnetici, alle infrastrutture di telefonia e alla diffusione del 5G. Il documento fornisce dati specifici sulla distribuzione e il monitoraggio di queste installazioni in città.

Tutti i dati di Arpa sulle attività del 2025 per il controllo dei campi elettromagnetici. I cittadini possono rivolgersi ai loro Comuni per chiedere un check gratuito a casa Controlli e pareri. In queste due parole si può sintetizzare l'attività di Arpa Lombardia (l'Agenzia per la protezione dell'ambiente) in merito all'elettromagnetismo, alle antenne e al 5G. Il compito di Arpa è innanzitutto quello di verificare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, le aree che si trovano nelle vicinanze della sorgente (mentre l'onda elettromagnetica è la sua propagazione nello spazio). Arpa effettua misurazioni per controllare il rispetto dei limiti di legge, sia sui campi delle antenne sia sui campi delle linee ad alta tensione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Comune di Napoli, al via il monitoraggio di inquinamento acustico e campi elettromagneticiIl Comune di Napoli ha sottoscritto due accordi con Arpac per avviare un sistema stabile di monitoraggio ambientale su campi elettromagnetici e...

Mercato Inter, dalla Germania arrivano novità per Goretzka: «Ecco quante possibilità ci sono che accetti i nerazzurri…»Mercato Inter, dalla Germania arrivano novità per Goretzka: «Ecco quante possibilità ci sono che accetti i nerazzurri…» Solet Inter, la rivelazione:...