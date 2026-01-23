Nasce un nuovo ’centro giovani’ | Diventerà un presidio sociale

È stato inaugurato a Vetto un nuovo centro giovani, pensato come un presidio sociale dedicato alla promozione della sicurezza urbana e alla valorizzazione della socialità locale. Questo spazio intende offrire ai giovani un punto di riferimento sicuro e accessibile, contribuendo allo sviluppo di una comunità più coesa e coinvolgente. L’iniziativa mira a rafforzare i legami tra i cittadini e a promuovere un ambiente inclusivo e partecipativo.

Nasce a Vetto un nuovo spazio per giovani nell'ambito della sicurezza urbana e della socialità dell'intera comunità vettese e non solo. Il Centro giovani è in fase di realizzazione (al posto di un vecchio edificio) a lato della strada provinciale sp513, poco prima del bivio per Ramiseto. Il progetto del Centro giovani di Vetto rientra fra i 20 nuovi progetti sulla sicurezza urbana, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna nell'anno appena trascorso per oltre 2,5 milioni di euro, destinati a Comuni e Unioni. Un impegno che, promette il presidente Michele de Pascale, sarà "più che raddoppiato nel 2026", mentre chiede al Governo un patto istituzionale per affrontare insieme una delle criticità più sentite dai cittadini.

