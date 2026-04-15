San Pellegrino Terme dal 25 aprile riparte la funicolare | il calendario

Dal 25 aprile 2026 la funicolare che collega San Pellegrino Terme alla Vetta riprenderà il servizio. La riapertura interessa la storica linea situata nella Valle Brembana, che era stata sospesa in precedenza. La funicolare, molto utilizzata dai visitatori e dai residenti, tornerà ad essere operativa a partire dalla fine di aprile, secondo quanto annunciato dalle autorità locali.

A partire da sabato 25 aprile 2026, riapre la storica Funicolare San Pellegrino-Vetta, situata nell’omonimo paese della Valle Brembana. La Funicolare sarà attiva fino a domenica 13 settembre dalle ore 10 alle ore 20, con corse ogni 20 minuti, che potranno subire variazioni in base all’affluenza dei viaggiatori. Nel dettaglio: dal 25 aprile al 28 giugno, l’impianto effettuerà servizio solo nelle giornate di sabato e domenica, con l’aggiunta di venerdì 1° maggio, lunedì 2 giugno, sabato 12 e domenica 13 settembre;. dal 3 al 12 luglio l’apertura della funicolare verrà estesa anche al venerdì;. dal 17 luglio al 6 settembre, la funicolare sarà attiva dal lunedì alla domenica – eccetto il martedì, giorno di manutenzione dell’impianto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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