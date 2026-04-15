Funicolare di San Pellegrino riapertura il 25 aprile | orari giorni e prezzi 2026

Il servizio della funicolare di San Pellegrino riprenderà il 25 aprile, segnando l'inizio della stagione estiva. La funicolare, considerata uno degli impianti più rappresentativi della Valle Brembana, sarà operativa nei giorni successivi alla data di riapertura. Sono stati comunicati gli orari di esercizio e i prezzi dei biglietti per il 2026, con dettagli disponibili presso le strutture di gestione e sui canali ufficiali.

IL SERVIZIO. Torna in funzione per la stagione estiva uno degli impianti simbolo della Valle Brembana. Servizio fino al 13 settembre, confermata la gestione Atb. Riaprirà sabato 25 aprile la storica funicolare San Pellegrino-Vetta, pronta ad accompagnare turisti e visitatori lungo uno dei percorsi panoramici più suggestivi della valle. L’impianto resterà attivo fino a domenica 13 settembre. Il servizio sarà garantito dalle 10 alle 20, con corse ogni 20 minuti (frequenza che potrà variare in base all’affluenza). Anche per il 2026 la gestione è affidata ad Atb Mobilità, già responsabile delle funicolari di Bergamo e San Vigilio. Una scelta nel segno della continuità, motivata dai risultati raggiunti negli ultimi anni e dalla volontà di garantire un servizio affidabile e di qualità.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Funicolare di San Pellegrino, riapertura il 25 aprile: orari, giorni e prezzi 2026 Notizie correlate Valle Brembana, la Funicolare di San Pellegrino riapre il 25 aprile: giorni, orari e prezziBergamo, 15 aprile 2026 – È tutto pronto: riapre la storica Funicolare San Pellegrino-Vetta, situata nell’omonimo paese della Valle Brembana. Oroscopo ponte 25 Aprile 2026: tre giorni di libertà e trasformazione per tutti i segniIl ponte del 25 Aprile 2026 arriva con un cielo che non fa sconti: il Sole in Toro sfida Plutone in Acquario mentre Urano compie il suo ingresso... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Pasquetta Città Alta presa d’assalto Code anche per i rientri - Foto e video. Valle Brembana, la Funicolare di San Pellegrino riapre il 25 aprile: giorni, orari e prezziAnche per il 2026 il servizio è affidato ad ATB Mobilità. Ecco il calendario dettagliato per la stazione estiva ... ilgiorno.it Funicolare di San PellegrinoTorna in funzione per la stagione estiva uno degli impianti simbolo della Valle Brembana. Servizio fino al 13 settembre, confermata la gestione Atb. ecodibergamo.it