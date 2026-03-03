Federico Pellegrino chiuderà la carriera al Gran Finale | scelte sede e date in palio i tricolori

Federico Pellegrino ha annunciato che concluderà la sua carriera nel fine settimana del 27-29 marzo durante il Gran Finale a Saint-Barthélemy, in Valle d’Aosta. L’evento prevede la disputa di diverse gare di sci di fondo e assegnerà 27 titoli italiani. La manifestazione rappresenta l’addio ufficiale dell’atleta alle competizioni agonistiche.

Federico Pellegrino chiuderà la propria carriera agonistica nel weekend del 27-29 marzo, quando a Saint-Barthélemy (località in Valle d’Aosta) andrà in scena il Gran Finale, evento che permetterà al fuoriclasse aostano di congedarsi e che assegnerà anche 27 titoli italiani di sci di fondo. Dopo aver conquistato due medaglie di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 (staffetta e team sprint), l’azzurro saluterà a 35 anni di fronte al proprio pubblico, con all’attivo anche 21 vittorie e 62 podi in Coppa del Mondo, quattro medaglie ai Giochi e quattro podi ai Mondiali. Il Gran Finale, fortemente voluto dallo stesso azzurro, sarà una grande festa dello sci di fondo e riunirà atleti, tecnici e dirigenti di ieri e di oggi, insieme a numerosi protagonisti dello sport italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

