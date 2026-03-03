Federico Pellegrino ha annunciato che concluderà la sua carriera nel fine settimana del 27-29 marzo durante il Gran Finale a Saint-Barthélemy, in Valle d’Aosta. L’evento prevede la disputa di diverse gare di sci di fondo e assegnerà 27 titoli italiani. La manifestazione rappresenta l’addio ufficiale dell’atleta alle competizioni agonistiche.

Federico Pellegrino chiuderà la propria carriera agonistica nel weekend del 27-29 marzo, quando a Saint-Barthélemy (località in Valle d’Aosta) andrà in scena il Gran Finale, evento che permetterà al fuoriclasse aostano di congedarsi e che assegnerà anche 27 titoli italiani di sci di fondo. Dopo aver conquistato due medaglie di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 (staffetta e team sprint), l’azzurro saluterà a 35 anni di fronte al proprio pubblico, con all’attivo anche 21 vittorie e 62 podi in Coppa del Mondo, quattro medaglie ai Giochi e quattro podi ai Mondiali. Il Gran Finale, fortemente voluto dallo stesso azzurro, sarà una grande festa dello sci di fondo e riunirà atleti, tecnici e dirigenti di ieri e di oggi, insieme a numerosi protagonisti dello sport italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Pellegrino chiuderà la carriera al Gran Finale: scelte sede e date, in palio i tricolori

Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Sprint tc Val di Fiemme 2026 in DIRETTA: Federico Pellegrino pensa al podio finale!

Leggi anche: Claudio Baglioni sceglie Torino per il gran finale: il "GrandTour" si chiuderà in Piazza San Carlo

Contenuti utili per approfondire Federico Pellegrino

Temi più discussi: Lettera di Federico Pellegrino ai tifosi; Olimpiadi, Pellegrino salta la 50km per influenza: Straziante un addio così; Federico Pellegrino, niente congedo con i tifosi: salta la 50 km delle Olimpiadi; Cos'è successo a Federico Pellegrino: salta la 50 km di sci di fondo a Milano Cortina.

Fondo, a Saint-Barthélemy si assegnano 27 titoli. E si celebra la carriera di Federico PellegrinoSaint-Barthélemy si prepara per il grande appuntamento sportivo di fine marzo, quando la località valdostana ospiterà i campionati assoluti italiani dello sci di fondo. Un evento che vedrà anche il ca ... aostaoggi.it

Sci nordico, a Saint-Barthélemy il 'Gran Finale' di Chicco Pellegrino(ANSA) - AOSTA, 03 MAR - Dal 27 al 29 marzo Saint-Barthélemy ospiterà il Gran Finale dedicato a Federico Pellegrino, appuntamento che unirà la celebrazione della straordinaria carriera del campione ... msn.com

Presentata questa mattina la tre giorni dei Campionati italiani assoluti di fondo un evento internazionale per il gran finale del due volte medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi, Federico Pellegrino Federico Pellegrino #gazzettamatin #granfinale2026 #federic - facebook.com facebook

Altri due cimeli azzurri per il Museo Olimpico di Losanna. La tuta di Lisa Vittozzi e i bastoncini di Federico Pellegrino entrano nella collezione permanente del complesso più prestigioso al mondo dedicato ai Giochi. bit.ly/4qWe3pS @Fisiofficial x.com