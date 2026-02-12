Bowling Asti | San Lazzaro in finale ecco le squadre qualificate e i migliori giocatori del torneo

San Lazzaro vola in finale nel Torneo dei Borghi di Bowling di Asti. Le squadre si sfidano ormai agli ultimi colpi, con San Lazzaro che si guadagna il passaggio decisivo. Sono stati i migliori giocatori a portare avanti la loro squadra e a mettere sotto pressione gli avversari. La finale si avvicina e il pubblico si prepara a vivere un’altra grande giornata di bowling.

San Lazzaro in testa, il Torneo dei Borghi di Bowling di Asti volge al decisivo: ecco le squadre qualificate e i protagonisti. Si è conclusa la fase di qualificazione del 26° Torneo dei Borghi di Bowling di Asti, un evento che ha visto venti comitati della provincia astigiana darsi battaglia all’Enjoy Center. La squadra di San Lazzaro ha conquistato il primo posto nella classifica generale, mentre Christian Viarengo e Federica Monticone si sono distinti come i migliori individualisti della competizione. L’appuntamento è ora fissato per le semifinali, in programma il 17 e il 19 febbraio, che definiranno le squadre che accederanno alla fase finale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Bowling Asti

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bowling Asti

Argomenti discussi: 26° Torneo Borghi Bowling: San Lazzaro al comando della classifica provvisoria dopo le prime 4 serate di qualificazione; Torneo dei Borghi di Bowling: Torretta in testa dopo le prime sfide; 26° Torneo Borghi Bowling di Asti: della Torretta il miglior punteggio delle prime 3 serate della fase di qualificazione; Record di squadre al Torneo dei Borghi di Bowling: al via questa sera la 26ª edizione.

26° Torneo Borghi Bowling: San Lazzaro al comando della classifica provvisoria dopo le prime 4 serate di qualificazioneQuesta sera, Mercoledì 11 Febbraio, si concluderà la fase eliminatoria del 26° Torneo dei Borghi di Bowling in programma dalla scorso 3 Febbraio sulle 24 ... atnews.it

Conclusa la fase di qualificazione del Torneo dei Borghi di Bowling di AstiCon 20 Comitati quest’anno in pista, Mercoledì 11 Febbraio si è concluso all’Enjoy Center il turno di qualificazione del 26° Torneo dei Borghi di Bowling. atnews.it