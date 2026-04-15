San Francesco nell' ottocentenario dalla morte | le celebrazioni del Movimento Cristiano Lavoratori
In occasione dell'ottocentenario della morte di San Francesco d’Assisi, il Movimento Cristiano Lavoratori ha organizzato una giornata dedicata alla sua figura. L'evento si intitola
A distanza di 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, il Movimento Cristiano Lavoratori dedica alla figura emblematica del Santo una giornata di confronto e studio dal titolo "Francesco d'Assisi, un viaggio di 800 anni: il volto, l'uomo, la vita e la spiritualità". L’incontro si terrà.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Ottocentenario della morte di san Francesco: in arrivo 2,5 milioni e un hospice pediatrico come "opera segno"Il provvedimento, voluto dalla giunta regionale, stanzia risorse per 2,5 milioni di euro e si inserisce in un quadro più ampio che vede il Governo...
Anche il Movimento Cristiano Lavoratori contro l’eolico al CrocigliaIl Movimento Cristiano Lavoratori di Piacenza in merito al parco eolico del Crociglia desidera portare la propria riflessione in merito.