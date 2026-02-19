Ottocentenario della morte di san Francesco | in arrivo 2,5 milioni e un hospice pediatrico come opera segno

San Francesco morì 800 anni fa, e questa ricorrenza ha spinto l’Umbria a destinare 2,5 milioni di euro per iniziative culturali e sociali. L’assemblea regionale ha approvato all’unanimità un disegno di legge che finanzierà eventi, mostre e un nuovo hospice pediatrico, definito “opera segno” per la cura dei bambini. La regione vuole valorizzare il patrimonio del santo, coinvolgendo scuole e comunità locali. La decisione arriva in un momento di grande attenzione verso il patrimonio storico e sociale della zona.

Il provvedimento, voluto dalla giunta regionale, stanzia risorse per 2,5 milioni di euro e si inserisce in un quadro più ampio che vede il Governo nazionale impegnato con oltre 80 milioni di euro dal Fondo Sviluppo e Coesione per infrastrutture e opere strategiche. A impreziosire la cornice, l'annuncio della presidente della Regione Stefania Proietti: papa Leone visiterà Assisi il prossimo 6 agosto. "Il centenario della morte di San Francesco è un passaggio con la storia veramente incredibile – ha dichiarato Proietti in Aula – Abbiamo 450mila persone prenotate e altre 250mila previste oltre le prenotazioni, in un solo mese che inizierà dopodomani.