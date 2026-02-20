Anche il Movimento Cristiano Lavoratori contro l’eolico al Crociglia

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Piacenza si oppone al progetto del parco eolico nel Crociglia, motivando la loro posizione con preoccupazioni ambientali e sociali. L’associazione sostiene che l’installazione delle turbine potrebbe danneggiare il paesaggio locale e mettere a rischio le attività agricole nelle vicinanze. Questa decisione nasce dalla volontà di tutelare il territorio e le comunità che vi abitano. La questione continuerà a essere dibattuta tra residenti e amministratori, mentre il cantiere resta in attesa di autorizzazioni definitive.

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Piacenza in merito al parco eolico del Crociglia desidera portare la propria riflessione in merito. «Il nostro movimento, pur essendo favorevole all'emissione e all'uso delle energie rinnovabili, attraverso impianti eolici, per salvaguardare al meglio l'ambiente, in merito al parco del Crociglia - fa sapere il presidente Umberto Morelli - desidera manifestare il più totale e convinto dissenso, esprimendo la nostra vicinanza e il nostro sostegno alle popolazioni residenti nella zona. A nostro parere il territorio prescelto non è idoneo a ospitare tale opera, e nello stesso tempo, la sua eventuale realizzazione oltre a deturpare l'ambiente circostante, non incrementerebbe ulteriormente la sostenibilità economica e occupazionale dei territori stessi.

