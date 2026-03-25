Preghiera del mattino 25 Marzo 2026 | per il dono di una fede incrollabile come Giuseppe e Maria

Oggi si celebra la solennità dell’Annunciazione, e la preghiera del mattino si concentra sulla richiesta di una fede forte e costante, ispirata da Maria e da San Giuseppe. Si riflette sul mistero dell’Incarnazione, che ha avuto un ruolo significativo nel cambiare il corso della storia, e si chiede la grazia di mantenere salda la propria fede durante la giornata.

San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano amica che trasmetta il calore di Dio (card. Angelo Comastri). Chiediamo l’intercessione di San Giuseppe per iniziare e trascorrere una giornata serena e tranquilla. Oggi volgiamo lo sguardo al mistero dell’Annunciazione, il momento in cui Maria, con il suo “Sì” umile e coraggioso, divenne la Madre del Messia. Accogliamo la luce di questo annuncio e uniamoci in preghiera per aprire anche noi il cuore alla volontà di Dio. O Dio, Tu hai voluto che il Tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria: concedi a noi, che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della sua vita immortale. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 25 Marzo 2026: per il dono di una fede incrollabile, come Giuseppe e Maria Articoli correlati Preghiera del mattino, 5 Marzo 2026: “Donami uno sguardo di fede”Il giovedì è il tempo del silenzio e dell’incontro con Gesù Eucaristia: rivolgiamo insieme al Signore questa preghiera del mattino. Leggi anche: Preghiera del mattino, 8 marzo 2026: “Signore, fammi dono d’amore per gli altri” Aggiornamenti e notizie su Preghiera del mattino 25 Marzo 2026 per... Discussioni sull' argomento Santuario San Filippo Smaldone. Giornata di preghiera nel ‘compleanno’ della Congregazione; Triduo Pasquale 2026; Varese, in migliaia al campo del Vivirolo per la fine del Ramadan: Una giornata meravigliosa; La deriva rabbiosa e incarognita dei sostenitori del no al referendum. Preghiera del mattino, 21 Marzo 2026: affidiamoci a Maria SantissimaAffidiamo la nostra preghiera del mattino al Cuore Immacolato di Maria: lasciati guidare da Maria in un cammino che trasforma il cuore. lalucedimaria.it SUD TV. . A Eboli musica e teatro diventano strumenti di preghiera verso la Pasqua. Il 27 marzo “La Buona Novella” di De André e sabato la Passione Vivente nel centro storico. Maria Vita Della Monica #Eboli #Pasqua #Teatro #Musica #PassioneVivente #Su - facebook.com facebook