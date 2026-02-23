Un bene confiscato diventa Ostello della Cultura | l' inaugurazione a Fuorigrotta

Un bene confiscato alla criminalità organizzata viene trasformato in un centro culturale, grazie a un progetto di riqualificazione locale. Questa mattina, è stato inaugurato l’Ostello della Cultura – Social Z Lab Home, situato in un immobile di proprietà pubblica a Fuorigrotta. L’obiettivo è creare uno spazio di incontro per giovani e comunità, promuovendo iniziative sociali e culturali. La struttura si apre ora al pubblico, offrendo nuove opportunità di aggregazione.

Taglio del nastro per il nuovo centro di aggregazione giovanile e inclusione sociale sorto in un immobile sottratto alla criminalità organizzata Alla cerimonia di consegna alla città hanno partecipato l'assessore alla legalità del Comune di Napoli, Antonio De Iesu, i rappresentanti della Cooperativa Sociale Amira e numerose realtà associative del territorio. Lo spazio, già operativo, si propone come un'officina di opportunità: laboratori formativi, aule studio e percorsi dedicati all'empowerment delle giovani donne. "Oggi non inauguriamo solo un immobile, ma restituiamo dignità e futuro a un pezzo del nostro territorio.