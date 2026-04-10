A San Benedetto del Tronto, una tragedia ha sconvolto la comunità dopo la morte del dodicenne Matteo Brandimarti, avvenuta mentre si trovava in un idromassaggio. La notizia ha suscitato dolore tra i gruppi di preghiera, i compagni di scuola e la famiglia, che si sono ritrovati a piangere per la perdita del bambino. La comunità si stringe intorno ai familiari in questo momento di lutto.

SAN BENEDETTO Una tragedia che lascia senza parole ha colpito la famiglia del piccolo Matteo Brandimarti, dodicenne di San Benedetto del Tronto. Quella che doveva essere una serena vacanza di Pasqua si è trasformata in un dramma inaspettato: il soggiorno in una Spa di Pennabilli, al confine tra Romagna e Marche, si è infatti concluso nel peggiore dei modi. La famiglia era partita con entusiasmo, desiderosa di trascorrere qualche giorno di relax insieme. Ma dopo quattro giorni segnati dall’angoscia e dalla speranza, la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere è arrivata: i medici dell’ospedale Infermi di Rimini hanno dichiarato ieri la morte del ragazzo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Risucchiato nell'idromassaggio, San Benedetto sconvolta per Matteo Brandimarti morto a 12 anni. I gruppi di preghiera, il negozio di famiglia, i compagni di scuola in lacrime

Rimini, è morto Matteo Brandimarti, il 12enne risucchiato dall'idromassaggio nell'hotel di PennabilliSi sono spente definitivamente le speranze per Matteo Brandimarti, il bambino di 12 anni, originario di Ascoli Piceno, rimasto bloccato dal risucchio...

È morto Matteo, il bimbo di 12 anni risucchiato nell’idromassaggioUna tragedia si è consumata la mattina di Pasqua in una struttura ricettiva di Pennabilli, in provincia di Rimini.

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Risucchiato nell'idromassaggio, San Benedetto sconvolta per Matteo Brandimarti morto a 12 anni. I gruppi di preghiera, il negozio di famiglia, i compagni di scuola in lacrimeSAN BENEDETTO Una tragedia che lascia senza parole ha colpito la famiglia del piccolo Matteo Brandimarti, dodicenne di San Benedetto del Tronto. Quella che doveva essere una serena vacanza ... corriereadriatico.it

Matteo Brandimarti morto a 12 anni, risucchiato dall'idromassaggio davanti agli occhi dei genitori: donati gli organiLa mattina di Pasqua era partito con il papà Maurizio, la mamma Nicoletta e gli zii da San Benedetto per passare una giornata in una struttura alberghiera di Pennabilli. Ma ... ilmessaggero.it

SAN BENEDETTO - Ha lottato per 4 interminabili giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, ma alla fine, il piccolo cuore di Matteo Brandimarti, ha smesso di battere. Nella serata di ieri, i medici guidati dal primario Massimo Baiocchi, ha - facebook.com facebook

Il piccolo originario di San Benedetto del Tronto nelle Marche non ha mai ripreso conoscenza x.com