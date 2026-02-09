Galaxy s25 one ui 8.5 beta 4 porta voicemail con ia in tempo reale e correzioni importanti

Samsung ha rilasciato la quarta versione beta di One UI 8.5 per il Galaxy S25. La novità più interessante è il voicemail con intelligenza artificiale in tempo reale, che permette di ascoltare i messaggi subito, senza attese. Sono stati fatti anche diversi miglioramenti e correzioni di bug, puntando a perfezionare il sistema prima del lancio ufficiale del Galaxy S26. La versione beta si avvicina alla fase finale, promettendo un aggiornamento stabile e più funzionale ai futuri utenti.

nel contesto del ciclo di aggiornamenti, one ui 8.5 beta 4 arriva come rifinitura conclusiva prima dell’esordio del galaxy s26. la versione, con una dimensione vicina ai 1,5 gb, è stata diffusa su diverse varianti della serie s25 e coinvolge regioni chiave, offrendo una novità significativa per la gestione delle chiamate insieme a correzioni di stabilità e di interfaccia. one ui 8.5 beta 4 arriva come rifinitura finale prima dell’esordio del galaxy s26. tra le novità più rilevanti spicca la funzione voicemail diretto sul dispositivo. questa opzione consente di registrare i messaggi direttamente sul telefono senza passare dai servizi del gestore, offrendo una trascrizione in tempo reale del contenuto del messaggio. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Galaxy s25 one ui 8.5 beta 4 porta voicemail con ia in tempo reale e correzioni importanti Approfondimenti su Galaxy S25 One UI 8.5 Beta 4 Galaxy s25 serie riceve la quarta beta di one ui 8.5 con una nuova funzione di segreteria vocale La serie Galaxy S25 riceve la quarta versione beta di One UI 8. Samsung Galaxy S25, S25+, S25 Ultra e S25 FE ricevono le patch di dicembre 2025 Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Galaxy S25 One UI 8.5 Beta 4 Argomenti discussi: Con One UI 8.5 Samsung cambia come si modificano le foto, almeno per la sfocatura; Scoperte altre due novità di One UI 8.5 per le foto; Galaxy S25 Ultra, novità per la fotocamera: One UI 8.5 migliorerà lo zoom video; Samsung rivoluziona i vecchi pieghevoli con la nuova One UI 8.5. One UI 8.5 è in arrivo, ma molti Samsung Galaxy resteranno fermi: ecco chi resta esclusoOne UI 8.5 debutta con i Galaxy S26, ma molti smartphone e tablet Samsung resteranno esclusi dal nuovo aggiornamento. mistergadget.tech One UI 8.5 Beta 4 Now Available for Galaxy S25, S25+, and S25 UltraSamsung has finally released the much-awaited One UI 8.5 beta 4 for the Galaxy S25 line of phones. Read on to learn more details. ytechb.com Come faccio a sapere se sto già testando la versione beta di Messenger per Android facebook Il 2026 di Android: ecco quando saranno rilasciate le versioni stabili e beta x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.