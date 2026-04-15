Samsung Galaxy A57 e A37 | l’IA conquista la fascia media

Samsung ha presentato in Italia i nuovi modelli della serie A, il Galaxy A57 5G e il Galaxy A37 5G. Entrambi i dispositivi integrano funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, offrendo caratteristiche avanzate a un prezzo accessibile. I telefoni sono stati annunciati come parte della strategia dell’azienda di portare tecnologie innovative nella fascia media del mercato. La serie A si rivolge a utenti che cercano prestazioni di livello superiore senza spendere troppo.

Samsung ha lanciato in Italia i nuovi modelli della serie A, il Galaxy A57 5G e il Galaxy A37 5G, puntando a portare le funzioni avanzate dell’intelligenza artificiale in una fascia di mercato più accessibile. I dispositivi arrivano sul mercato con l’obiettivo di estendere l’uso delle tecnologie intelligenti oltre i segmenti premium, integrando strumenti software progettati per la produttività e la gestione quotidiana dei contenuti. L’intelligenza artificiale entra nella fascia media: funzioni pratiche e software evoluto. La vera novità che distingue questi smartphone non risiede solo nell’hardware, ma nel modo in cui la One UI 8.5 gestisce le operazioni comuni tramite la cosiddetta Awesome Intelligence.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samsung Galaxy A57 e A37: l’IA conquista la fascia media Prezzi samsung galaxy a37 e a57 in aumento: telefoni di fascia media sotto i riflettoril’attesa per i nuovi mid-range di samsung si concentra sui modelli a37 e a57, con stime di prezzo superiori rispetto ai predecessori. Leggi anche: Samsung lancia Galaxy A57 e A37: prezzi, specifiche e prestazioni dei nuovi smartphone di fascia media