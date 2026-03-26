Samsung lancia Galaxy A57 e A37 | prezzi specifiche e prestazioni dei nuovi smartphone di fascia media

Samsung ha annunciato i nuovi modelli Galaxy A57 e A37, due smartphone di fascia media. I dispositivi sono disponibili a prezzi che variano tra 400 e 600 euro, in base alla capacità di memoria e alle caratteristiche tecniche. Entrambi i modelli sono stati presentati ufficialmente e sono stati messi in vendita sul mercato.

Samsung ha presentato i suoi smartphone di fascia media: A57 e A37. I prezzi vanno dai 400 ai 600 euro, a seconda di memoria e caratteristiche. Tutti i modelli sono disponibili dal 10 aprile. Li abbiamo visti in anteprima e vi lasciamo qui le prime considerazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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