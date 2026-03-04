Prezzi samsung galaxy a37 e a57 in aumento | telefoni di fascia media sotto i riflettori

I prezzi dei modelli Samsung Galaxy A37 e A57 sono aumentati rispetto alle versioni precedenti. La notizia interessa chi sta valutando l’acquisto di uno smartphone di fascia media e si concentra sulla variazione di costo che coinvolge questi due dispositivi. Le nuove stime di prezzo hanno attirato l’attenzione di utenti e rivenditori, che ora seguono attentamente le quotazioni di questi modelli.

l’attesa per i nuovi mid-range di samsung si concentra sui modelli a37 e a57, con stime di prezzo superiori rispetto ai predecessori. le indicazioni, provenienti da fonti di settore affidabili, riguardano configurazioni di memoria, cifre indicative di listino e le tonalità previste. l’analisi seguente sintetizza i dati principali offrendo una guida chiara per compratori e appassionati, mantenendo una lettura fluida e orientata ai fatti. il galaxy a37 dovrebbe offrire due configurazioni: 6 gb di ram + 128 gb e 8 gb di ram + 256 gb. le stime indicano prezzi di 439€ e 539€, corrispondenti a circa $509 e $625. rispetto al galaxy a36, si registra un incremento di circa 16% per la versione base e di circa 20% per quella più capiente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Samsung galaxy a37 e a57 anticipazioni batteria durata e durabilitaLe recenti registrazioni presenti nel database EPREL indicano una valutazione di efficienza energetica di livello A per entrambi i modelli,...

Samsung galaxy a57 e a37 batteria potenziata con una limitazionele etichette energetiche dei moderni modelli mid-range di casa samsung rivelano cambiamenti significativi rispetto al passato.

