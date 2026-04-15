Il vicepremier e leader della Lega ha commentato l’immagine pubblicata dall’ex presidente degli Stati Uniti, che lo rappresenta come Gesù Cristo. Durante una conferenza stampa a Milano, ha affermato che questa raffigurazione non favorisce la pace né contribuisce alla credibilità. La dichiarazione arriva dopo la diffusione dell’immagine, che ha suscitato reazioni pubbliche e dibattiti sui social.

Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa nella sede di via Bellerio, a Milano, torna sull’immagine pubblicata da Trump che lo raffigura come Gesù Cristo. “Il rapporto tra Italia e Stati Uniti prescinde da questa o quella dichiarazione. Conto che tutti quelli che hanno responsabilità e possibilità facciano tutto per porre fine alle due guerre in corso. Mettersi sui social nei panni di Gesù Cristo non penso che aiuti la pace nel mondo o aumenti la credibilità di nessuno“, ha dichiarato Salvini. Salvini confonde la sindaca Silvia Salis con l’eurodeputata Ilaria: "Quelli che commettono reati non hanno la sua fortuna" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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Salvini: “Trump nei panni di Gesù non aiuta pace o credibilità”

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