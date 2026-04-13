Trump si trasforma nel Messia Posta una foto generata con l' IA nei panni di Gesù mentre cura un malato

Un ex presidente statunitense ha condiviso su una piattaforma social un'immagine creata dall'intelligenza artificiale che lo ritrae nei panni di una figura religiosa, mentre si prende cura di una persona malata. La foto segue un recente attacco diretto rivolto a un papa storico, e suscita discussioni tra gli utenti sulla rappresentazione visiva e le sue implicazioni. L’immagine è stata pubblicata sulla piattaforma Truth, di proprietà dell’ex presidente.

Il presidente americano, Donald Trump, dopo aver pesantemente attaccato Papa Leone XIV, ha pubblicato su Truth un’immagine generata dall’intelligenza artificiale in cui lui veste i panni di Gesù mentre cura un malato. E’ circondato da alcune persone in adorazione, tra cui un’infermiera e un soldato. Sullo sfondo la Statua della Libertà, la bandiera americana e dei jet da combattimento affiancati da angeli. Il post ha innescato un’ondata di indignazione, con accuse di blasfemia. Ma non è il primo del suo genere.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump si "trasforma" nel Messia. Posta una foto generata con l'IA nei panni di Gesù mentre cura un malato Leggi anche: Youssef Abanoub ucciso per una foto, l’ipotesi che sia una deepfake generata con IA Leggi anche: Dopo l’attacco al Papa, Trump si ritrae su Truth con l’intelligenza artificiale: è un messia che emana luce divina su un malato