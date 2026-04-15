Il leader di un partito politico italiano ha lanciato un appello all’Unione europea, chiedendo di sospendere il Patto di Stabilità per permettere ai paesi di aiutare i cittadini. In caso contrario, ha minacciato di agire unilateralmente sui prezzi di gas e benzina. Ha anche rivolto una critica all’ex presidente statunitense, invitandolo a concentrarsi sulle guerre attuali anziché assumere ruoli di figura religiosa.

«O l’Unione europea ci consente di aiutare gli italiani uscire da vincoli di bilancio insostenibili e insensati con cui due guerre in corso oppure faremo da soli». Matteo Salvini prepara la manifestazione della Lega di sabato in piazza Duomo a Milano – la prima nel centrodestra dopo la sconfitta al referendum, rivendica – provando a tenere a distanza le polemiche sugli attacchi di Donald Trump all’Italia. Concentrandosi invece sui temi economici. Non sono gli Usa dunque ma ancora una volta le istituzioni Ue l’avversario dichiarato: «Il rischio per l’Italia è elevatissimo, e noi non dovremmo intervenire perché secondo la von der Leyen la situazione è grave ma non gravissima? Conto che a Bruxelles si rendano conto della situazione e sospendano il Patto di Stabilità.🔗 Leggi su Open.online

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