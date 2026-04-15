Salvini sfida l’Ue | Sospenda il Patto di Stabilità o blocchiamo noi il prezzo di gas e benzina Trump? Risolva le guerre anziché fingersi Gesù
Il leader di un partito politico italiano ha lanciato un appello all’Unione europea, chiedendo di sospendere il Patto di Stabilità per permettere ai paesi di aiutare i cittadini. In caso contrario, ha minacciato di agire unilateralmente sui prezzi di gas e benzina. Ha anche rivolto una critica all’ex presidente statunitense, invitandolo a concentrarsi sulle guerre attuali anziché assumere ruoli di figura religiosa.
«O l’Unione europea ci consente di aiutare gli italiani uscire da vincoli di bilancio insostenibili e insensati con cui due guerre in corso oppure faremo da soli». Matteo Salvini prepara la manifestazione della Lega di sabato in piazza Duomo a Milano – la prima nel centrodestra dopo la sconfitta al referendum, rivendica – provando a tenere a distanza le polemiche sugli attacchi di Donald Trump all’Italia. Concentrandosi invece sui temi economici. Non sono gli Usa dunque ma ancora una volta le istituzioni Ue l’avversario dichiarato: «Il rischio per l’Italia è elevatissimo, e noi non dovremmo intervenire perché secondo la von der Leyen la situazione è grave ma non gravissima? Conto che a Bruxelles si rendano conto della situazione e sospendano il Patto di Stabilità.🔗 Leggi su Open.online
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