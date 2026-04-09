Il 18 aprile, la Lega ha indetto una manifestazione in piazza per protestare contro i vincoli imposti dall’Unione Europea, con particolare attenzione alle normative sul Patto di stabilità. Nel frattempo, anche Berlino si schiera contro tali restrizioni, sostenendo la richiesta di Roma di consentire maggiore flessibilità nella spesa pubblica. La mobilitazione si inserisce in un quadro di tensioni tra le istituzioni italiane e europee.

Si incrina, si sfilaccia, perde pezzi. Il fronte ostile alla sospensione del Patto di stabilità, che fino a ieri sembrava un muro di cemento armato firmato Bruxelles, oggi assomiglia sempre più a un tramezzo di cartongesso. Basta appoggiarsi un po’ (magari con il peso di una crisi energetica globale e di una guerra che fa impennare il prezzo del carburante) e comincia a scricchiolare. A certificare che qualcosa sta cambiando non è un sovranista barricadero, ma un pezzo pregiato della macchina europea. In audizione davanti alle commissioni parlamentari italiane, il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Stéphane Séjourné ha scelto parole attente: «Uno stop al Patto di stabilità non si può escludere». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Salvini processa in piazza i vincoli Ue. Pure Berlino sfida il Patto di stabilità

Salvini a stampa estera: Deroga a Patto stabilità Ue è il minimo di buonsenso – Il video(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 "Leggo di timide aperture alla deroga sul Patto di Stabilità, mi sembra il minimo di buonsenso, mi sembra...

Capezzone: idee per crescere, cestinare il Patto di stabilità UeHa fatto non bene ma benissimo il ministro Giancarlo Giorgetti, nelle scorse ore, a lasciar cadere un accenno al tema che sto per articolare.