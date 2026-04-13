Il Reimigration Summit non potrà mai essere una manifestazione pacifica e il sindaco Sala dovrebbe saperlo

Il Reimigration Summit ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune voci che evidenziano come l’evento possa generare tensioni. Secondo alcuni, l’iniziativa promuove idee di ripopolamento che potrebbero creare divisioni tra diverse comunità. Il sindaco ha espresso commenti sul fatto che l’evento, legato a temi di rimpatrio e migrazione, possa provocare discussioni accese e non pacifiche. La questione rimane al centro di un dibattito pubblico acceso.

No, sindaco Giuseppe Sala, il Remigration Summit e qualunque evento che promuova l'idea di remigrazione non potrà mai essere pacifico. Il razzismo non è pacifico. La xenofobia non è pacifica e nemmeno urlare alla sostituzione etnica e queste sono le idee che promuovono i diversi gruppi di estrema destra, che hanno organizzato l'evento.🔗 Leggi su Fanpage.it Violenze Torino, Cuperlo (Pd): ‘era una manifestazione pacifica, la destra cavalca questo clima’Quella di Torino è stata “una manifestazione che si è sviluppata nel corso delle ore di decine di migliaia di persone. Terni, rider e tesserino identificativo “La sicurezza non dovrebbe mai essere opzionale”. Il ‘caso’ McDonald’sUn tesserino identificativo per la sicurezza dei rider, delle attività e dei singoli clienti.