Il vicepremier italiano ha espresso il suo sostegno al governo e alla premier, intervenendo a Milano dopo le dichiarazioni di un ex presidente americano. Ha affermato che chiunque attacchi il Papa o la premier deve essere condannato e ha sottolineato che le polemiche non compromettono i rapporti con gli Stati Uniti. Salvini ha inoltre commentato che le cadute di stile non influenzano la collaborazione tra i due paesi.

Il vicepremier interviene da Milano: “Totale sostegno al governo. Le cadute di stile non incrinano i rapporti con gli Stati Uniti” Salvini dichiara totale sostegno a Giorgia Meloni e condanna fermamente gli attacchi arrivati dal presidente americanoDonald Trump. Questa la linea ribadita dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa nella sede della Lega in via Bellerio, a Milano, a margine della presentazione della “Manifestazione dei Patrioti” in programma sabato in piazza Duomo. Inoltre, Salvini ha voluto distinguere tra le dichiarazioni del presidente statunitense e la solidità dei rapporti diplomatici tra Roma e Washington.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Salvini difende Meloni dopo l’attacco di Trump: “Chi colpisce il Papa o la premier è da condannare”

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