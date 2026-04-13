L’eurodeputata ha comunicato che il procedimento giudiziario a suo nome si è concluso in Ungheria. Ha anche commentato la vittoria sulla posizione del primo ministro nel procedimento. La notizia arriva dopo mesi di attesa, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulle accuse ufficiali. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo alle eventuali conseguenze del processo o alle prossime mosse dell’eurodeputata.

Il processo a carico di Ilaria Salis in Ungheria è stato chiuso. Ad annunciarlo è stata la stessa europarlamentare di Avs, ospite di una trasmissione radiofonica. Salis, chiamata per commentare l’esito delle elezioni che hanno visto la sconfitta di Orban, ha detto che pochi giorni fa le è stata recapitata la notifica della chiusura del procedimento. Processo in Ungheria, la rivelazione di Ilaria Salis Perché Ilaria Salis è stata arrestata e processata in Ungheria L’elezione in Parlamento e la conferma dell’immunità per Salis Processo in Ungheria, la rivelazione di Ilaria Salis “Posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Processo a Ilaria Salis chiuso in Ungheria, l'annuncio dell'eurodeputata che esulta per la sconfitta di Orban

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