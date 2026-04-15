Salvatore Di Carlo papà parla Daniele De Bosis | La mia ex Vittoria Egidi mi tradì con lui sono una coppia

Daniele De Bosis ha dichiarato che la sua ex compagna, Vittoria Egidi, lo tradì con Salvatore Di Carlo, con cui ora si trova in una relazione. La vicenda riguarda la paternità di un bambino, e l’identità della madre resta ancora da chiarire. Le indiscrezioni puntano verso Vittoria Egidi, nota per aver partecipato a un reality show, ma non sono state ancora confermate ufficialmente. La questione ha attirato l’attenzione dei media e delle cronache giudiziarie.

Continua il mistero sull'identità della madre del figlio di Salvatore di Carlo. Le ultime ipotesi portano al nome di Vittoria Egidi, ex protagonista di Temptation Island. A confermare questa teoria è l'ex fidanzato della ragazza, Daniele De Bosis, che ha raccontato: "Mi tradì con lui, stanno insieme".🔗 Leggi su Fanpage.it

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«La relazione tra me e Vittoria era tossica e il presunto tradimento di lei, avvenuto nel 2024, fu proprio con Salvatore Di Carlo, quello che oggi è diventato padre di suo figlio. » Queste parole di Daniele De Bosis, ex compagno di Vittoria Egidi, hanno alimentato - facebook.com facebook