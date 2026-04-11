Un nuovo capitolo si apre nella vita di Salvatore Di Carlo, che torna a fare notizia con la sua compagna, Vittoria Egidi. La presenza di Egidi accanto a Di Carlo ha suscitato commenti e discussioni tra il pubblico, mentre si parla anche di una polemica che coinvolge la coppia. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, con particolare interesse per i dettagli relativi alla loro relazione e alle recenti vicende pubbliche.

Salvatore Di Carlo papà torna al centro del gossip con Vittoria Egidi compagna e una polemica che fa discutere. Il nome di Vittoria Egidi torna al centro del gossip dopo le ultime indiscrezioni che riguardano Salvatore Di Carlo. Nelle scorse ore, infatti, l’ex volto di Uomini e Donne ha sorpreso tutti con un post social che ha fatto subito parlare della sua nuova vita privata, alimentando domande e curiosità sulla donna che sarebbe al suo fianco e, secondo quanto emerso, anche madre del piccolo Paolo. A rendere ancora più acceso il dibattito ci ha pensato Deianira Marzano, che avrebbe dato un’identità precisa alla misteriosa compagna....🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Chi è Vittoria Egidi, la donna accanto a Salvatore Di Carlo!