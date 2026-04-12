Mistero sulla madre del figlio di Salvatore Di Carlo | l'immagine nel vetro e la risposta di Vittoria Egidi

La nascita del primo figlio di Salvatore Di Carlo è al centro di un mistero, poiché non è stato reso noto il nome della madre del bambino. Di Carlo, ex marito di una nota ex concorrente di un reality, non ha fornito dettagli sulla donna che ha contribuito alla sua genitorialità. Recentemente, è circolata un’immagine nel vetro che ha suscitato curiosità, mentre una risposta di una donna chiamata Vittoria Egidi ha attirato l’attenzione.

La nascita del primo figlio di Salvatore Di Carlo è avvolta nel mistero. L’ex marito di Teresa Cilia non ha rivelato il nome della donna che lo ha reso padre per la prima volta. E Vittoria Egidi, l’ex di Temptation Island indicata da una serie di indiscrezioni come la neo mamma, “non vuole che sia fornita alcuna info”.🔗 Leggi su Fanpage.it Salvatore Di Carlo papà a sorpresa: figlio segreto e mistero sulla madre, spunta il nome chocSalvatore Di Carlo papà a sorpresa: perché nessuno sapeva nulla? Colpo di scena in pieno stile reality, ma questa volta fuori dalla tv. Chi è Vittoria Egidi, la donna accanto a Salvatore Di Carlo!Salvatore Di Carlo papà torna al centro del gossip con Vittoria Egidi compagna e una polemica che fa discutere.