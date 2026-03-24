Dantedì 2026 | il 25 marzo la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri torna nelle scuole tra letture iniziative didattiche e celebrazioni su tutto il territorio nazionale

Il Dantedì è la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, celebrata ogni anno il 25 marzo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Una selezione di notizie su Dante Alighieri

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